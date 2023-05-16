Более 30 экспонатов, связанных с бабушкой Айганым и всей семьёй Ш.Уалиханова, представили в резиденции Абылай хана

В этом году исполняется 240 лет со дня рождения Айганым Саргалдаккызы. Одна из видных деятельниц нашего края XIX века вошла в историю не только потому, что оказала большое влияние на воспитание своего внука Шокана Уалиханова, но и взяла на себя после смерти мужа Уали хана управление родовым поместьем Сырымбет. Сегодня в музейном комплексе «Резиденция Абылай хана» организовали выставку «Айғаным сарыдала қызы». Камзол бабушки Айганым привезли в Петропавловск из Сырымбетского историко-этнографического музея им.Ш.Уалиханова.

УАЛИХАН КУЛБАЕВ, директор Сырымбетского историко-этнографического музея им.Ш.Уалиханова, Айыртауский район:

— В 1985 году к 150-летию Шокана Уалиханова к нам приехали из 11 стран на открытие музея. Именно этот камзол нам был подарен в те дни одной бабушкой, которая пришла и сказала, что вот этот камзол прямо из гардероба бабушки Айганым.

На выставке представлены более 30 экспонатов, которые были найдены при археологических работах и на самой усадьбе бабушки Айганым.

УАЛИХАН КУЛБАЕВ, директор Сырымбетского историко-этнографического музея им.Ш.Уалиханова, Айыртауский район:

— Если рассказать об истории становления этого музея, усадьбы бабушки Айганым, то она относится к 1824 году. Благодаря бабушке Айганым из российской казны было выделено 5 тыс рублей для постройки усадьбы. Это считается как среднее купеческое поместничество. Сюда входит жилой дом, медресе-школа, баня, хозяйственная постройка, мечеть и большая мельница. Её сожгли при восстании Кенесары один раз и второй раз в 30-е годы во время коммунистов, они полностью фундамент разобрали.

И только в конце 80-х годов археологи провели работы, нашли 5 фундаментов благодаря зарисовкам Шокана Уалиханова и расположенной рядом сопке. Далее знаменитая усадьба была возведена вновь. По словам Уалихана Кулбаева, для развития туризма нужны 3 вещи — история, природа и инфраструктура. Над последним нужно работать, говорит директор музея.

Ознакомиться с уникальными экспонатами и узнать судьбу великой женщины Айганым Саргалдаккызы пришла и молодежь, и представители старшего поколения. Ветеран педагогического труда Кымбат Исманова сегодня рада тому, что выставка объединила поколения. Историю родной земли и великих людей нужно знать всем.

КЫМБАТ ИСМАНОВА, ветеран педагогического труда:

— У нас в народе говорят: «Если хочешь думать о своем будущем, о роде, то расти сына. Если хочешь думать о нации, нужно больше обращать внимание на воспитание дочери». Айганым не только была красивой, но она была и очень умной. Она была супругой великого человека и исполнила свой долг как бабушке. Она дала стране Шокана Уалиханова.

По итогам выставки представители резиденции Абылай хана и Сырымбетского историко-этнографического музея им.Ш.Уалиханова подпишут меморандум о совместном сотрудничестве.

Анастасия Кузнецова

