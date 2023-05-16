Депутат Юлия Пронина: Я обязательно найду единомышленников!

Юлия Пронина рассказывает, что за текущий месяц приняла 20 человек, и это из тех, кто официально обратился, и отметила, что спектр вопросов был широк, а сами вопросы, которые звучали в обращениях, были очень серьезными. Также депутат отмечает, что в силу своей основной деятельности — работе в СМИ — и навыке быстро добывать информацию и связываться с нужными людьми, многие вопросы ей удается решить буквально на бегу.

Об организации работы и активистах на участках

Депутат рассказала, что сейчас занята тем, что пытается найти наиболее эффективные алгоритмы и механизмы работы. Некоторые вопросы Юлия Пронина решает совместно с депутатами городского маслихата. По ее словам, это помогает информации свободно курсировать, соответственно некоторые задачи гораздо легче решить путем совместных усилий.

Также депутат отметила, что ей помогают активисты на территориях. Волонтеры передают информацию об участке, просьбы жителей, пишут в мессенджер по основным вопросам — Юлия Владимировна утверждает, что людям проще и удобнее обратиться к активисту своего района со своим вопросом, который тот потом передает депутату.

О проблемах частного сектора, новых инициативах и развитии административно-территориальных единиц

“Я хочу создать что-то наподобие общественного совета по развитию административно-территориальной единицы, Рабочего поселка, сейчас я ищу активистов и единомышленников, которые хорошо знают проблемы. Которые готовы свое личное время тратить и вступать в контакт с населением, проживающим именно там, и, естественно работать со мной” – делится планами Юлия Пронина.

Депутат добавила, что сейчас изучает правовую сторону вопроса и продумывает то, как она будет вести работу, которую в частном секторе вести непросто по причине того, что жители в гораздо большей степени разобщены, чем соседи в многоэтажках, у которых есть чаты для обсуждения совместных забот и проблем. Решением своей задачи она видит подключение родительской общественности через школы, которые в частном секторе играют особенную роль.

О неблагоустроенности, отсутствии детских площадок и плохом состоянии дорог в отдаленных районах города

Юлия Пронина без обиняков озвучивает все сложности и слабые места своих территориальных участков, она видит проблему неблагоустроенности в низкой гражданской активности населения. И рассказывает, как ей удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Так, например, в Рабочем поселке уже выделено место под детскую площадку и разрабатывается проект площадки, который еще не подкреплен финансово, но первый шаг уже сделан, считает депутат.

Также будет проведен капитальный ремонт четырех улиц Рабочего поселка: Украинской, Панфилова, Космодемьянской и Попелянского. Юлия Владимировна рассказывает, что отсутствие тротуаров – еще одна проблема района. Где-то тротуары будут восстановлены в рамках ремонта дорог, где-то это не предусмотрено проектом, но депутат утверждает, что намерена довести дело до конца, даже если это требует подключение более высоких лиц – заместителя акима города и проч.

О проблеме своевременного вывоза мусора и работе с информированием населения

По поводу горячей темы, которая сегодня волнует едва ли не каждого петропавловца, Юлии Владимировне тоже есть что сказать. По словам депутата, город зарос мусором, возникают стихийные свалки с крупногабаритным мусором и особенно актуальна эта проблема для дачных поселков и частного сектора. Пронина считает, что все дело в низкой информированности населения. И для решения такой задачи необходимо работать с ОСИ и КСК для того, чтобы доносить до граждан информацию правильно. Как, например, то, что крупногабаритный мусор должен вывозиться самим собственником или за счет ОСИ, то есть всех собственников имущества того или иного объединения.

О бродячих собаках и попытках найти баланс между действующим законодательством в области обращения с животными и безопасностью людей

Коснулись и еще одной сложной темы, бродячих агрессивных собак. Сейчас, опираясь на действующее в стране законодательство, ветеринарная служба может выехать на вызов и отловить агрессивную стаю собак. Далее их чипируют, стерилизуют и отправляют в естественную среду обитания, то есть обратно. В случае если собака уже покусала человека, ветеринарная служба может установить клетку, где будет содержаться собака, но, как рассказывает депутат, волонтеры и защитники животных открывают клетки и выпускают собак. Более того, общественное мнение нередко принимает резко критические формы к тому, кто вызвал ветеринарную службу, дело временами доходит и до нелестных комментариев в соцсетях вызвавшего. Юлия Владимировна рассказывает о настоящем расколе и противостоянии в обществе, но видит решение этой проблемы в том, чтобы волонтеры проводили разъяснительную работу на опережение – об ответственности людей перед своими питомцами, о недопустимости выбрасывания своих животных на улицу.

О возникновении чрезвычайных ситуаций и связанных с ними психологическими сложностями депутатской работы

Юлия Дмитриевна упоминает недавнее происшествие в микрорайоне “Береке” и говорит о том, что временами ей где-то не хватает компетенций, а то и душевных сил. Но тут же добавляет, что в ситуации, когда 11 семей потеряли кров, важно не смалодушничать, посмотреть на эту ситуацию трезво и задать себе вопрос “что я могу сделать?”.

Депутат также делится, что ей не всегда просто дается общение с людьми, которые находятся за чертой бедности и чью жизнь довольно сложно выровнять.

“Я хотела бы, чтобы масштабно решались вопросы по обеспечению жильем молодежи, инвалидов, сирот. Вот это для меня важно”, – делится Юлия Пронина.

И в заключение добавляет, что силы продолжать свою работу ей дает общение с умными людьми, и важным для себя качеством она считает умение не сдаваться в самых сложных ситуациях и не опускать руки в своем поиске единомышленников.