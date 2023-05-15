В РК износ инфраструктуры ЖКХ планируют снизить в среднем на 20%

Вопросы модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства обсудили на совещании под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова. Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что с помощью программы «Тариф в обмен на инвестиции», износ сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по стране планируется снизить в среднем на 20%. Для этого требуется отремонтировать более 145 тысяч км инженерных сетей. В 2023-м году произойдет поэтапное изменение тарифов на услуги ЖКХ с учетом социально-экономической ситуации в регионах. Это позволит отремонтировать свыше 5 тыс км инженерных сетей и повысить зарплату работникам сферы ЖКХ до конца 2023 года. Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев рассказал, что для снижения затрат малообеспеченных граждан на коммунальные услуги предусмотрено частичное возмещение расходов в рамках оказываемой государством жилищной помощи. По итогам 1-го квартала 2023 года жилпомощь получили 17 тысяч семей на сумму, превышающую 372 млн тенге. Алихан Смаилов отметил, что, учитывая проблемы отрасли, глава государства поручил реализовать программу «Тариф в обмен на инвестиции», направленную на модернизацию и капитальный ремонт всей системы жизнеобеспечения страны.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— Для этого мы приняли законодательные поправки и нормативные правовые акты. Ранее мы не могли корректировать инвестиционные программы и тарифы субъектов естественных монополий. Теперь это возможно. Затягивание данного процесса недопустимо. Нам важно оперативно начать капитальный ремонт сетей и станций. Это первоочередная задача. Особенно это актуально для северных регионов, где короткий строительный сезон и раннее начало отопительного периода.

Премьер-министр поручил оперативно организовать внесение заявок коммунальных предприятий на корректировку тарифа с целью модернизации инфраструктуры, до конца июня завершить проведение технического обследования тепловых сетей для их ремонта, а также обеспечить до конца года разработку проектно-сметной документации по строительно-монтажным работам, запланированным на 2024 год.

Дарья Пышмынцева