В Астане проходит форум Альянса азиатских университетов. Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов выступил на форуме и рассказал о развитии высшего образования в стране. Он отметил необходимость инвестирования в исследования и увеличения их бюджета до 1% ВВП к 2027 году.

Смаилов также подчеркнул важность понимания влияния технологий на рынок труда и приоритетное внимание разработке цифровой архитектуры для высших учебных заведений.

Казахстан намерен инвестировать в качественное высшее образование через интернационализацию и создание филиалов ведущих международных университетов, чтобы преуспеть в определенных областях исследований и внести свой вклад в глобальное накопление знаний.

Помимо Назарбаев Университета, в форуме также принимают участие представители 15 университетов, входящих в Альянс.