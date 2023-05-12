Сенат Казахстана готовит законопроект об изменении механизма работы ОСИ

Спикер Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал возможные законодательные изменения в части механизма деятельности объединений собственников имущества (ОСИ).

По его словам, существующая система неэффективна во многом по причине возникновения конфликтов между жильцами. Сенатор сослался на поручение Президента рассмотреть этот вопрос, а также сообщил, что будут проведены консультации с жильцами и общественными активистами, чтобы найти наиболее эффективную форму управления жилыми домами. Изменения должны быть внесены в течение года.