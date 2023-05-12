На 100% оснастили оборудованием школу в селе Ломоносовке района им. Г. Мусрепова

Общественный фонд «Қазақстан халқына » обеспечил необходимым материально-техническим оснащением Ломоносовскую специальную школу — интернат для детей с ограниченными возможностями в развитии. Благотворительная помощь оказана на 13 миллионов тенге. В школе на данный момент обучаются 58 учащихся со всех районов области, работают там 33 педагога.

НАТАЛЬЯ АХМАДУЛЛИНА, и.о. директора Ломоносовской специальной

(коррекционной) школы-интерната для детей с ограниченными возможностями в развитии, район им. Г.Мусрепова:

— Оснастили оборудованием на все 100% кабинеты столярного дела, математики, социально-бытовой ориентировки. Благодаря новому и современному оборудованию наши дети получили возможность ознакомиться с новыми техническими новинками, усовершенствовать свои трудовые навыки.



Камилла Карим