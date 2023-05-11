В столице проходит XI форум машиностроителей Казахстана. Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов зачитал поздравительное письмо Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В письме отмечалось, что машиностроительное производство играет важную роль в диверсификации экономики и создании новых рабочих мест. Президент также подчеркнул необходимость создания благоприятных условий для вложения инвестиций в отрасль и повышения ее конкурентоспособности.

В рамках форума был представлен проект комплексного плана, целью которого является развитие машиностроительной отрасли и ее выход на внешние рынки.