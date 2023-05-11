На очередном заседании Национального Курултая будет рассмотрен вопрос национальной идеологии и воспитания молодежи.

Как сообщил Премьер-министр Алихан Смаилов в ответе на запрос депутатов Мажилиса, правительство Республики Казахстан уже приняло концепцию культурной политики на 2023-2029 годы, которая предусматривает внедрение новых механизмов культурного и нравственного воспитания подрастающего поколения на основе общественных ценностей.

Кроме того, утверждена Концепция государственной молодежной политики на 2023-2029 годы, в которой особое внимание уделяется патриотическому воспитанию и развитию гражданской активности молодежи.

Также утверждена информационная доктрина Республики Казахстан, которая способствует дальнейшему развитию государства и общества.