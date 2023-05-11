МВД Казахстана теперь предоставляет 9 государственных услуг онлайн, сообщил первый заместитель министра Марат Кожаев. Среди услуг — получение удостоверения личности, паспорта, водительских прав, прописки и оформление купли-продажи машины. Все услуги полностью автоматизированы, что сокращает время ожидания и уменьшает коррупционные риски.

Кроме того, МВД переходит на сервисную модель полиции с принципами законности, всесторонности, вежливости, информированности и своевременности, что описано в проекте Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом.