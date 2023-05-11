Казахстан и Китай продолжают расширять свои торгово-экономические связи, планируя создать Хоргосский узел в области Жетiсу на границе между двумя странами.

Этот кластер объектов, включающий СЭЗ, центр пограничного сотрудничества, контрольно-пропускной пункт, железнодорожную станцию и терминал, будет соединять существующую инфраструктуру в единую систему и позволит значительно увеличить экспорт товаров, перевозку транзитных грузов и улучшить производственную кооперацию между китайскими и казахстанскими компаниями.

Пограничный переход «Хоргос – Восточные ворота» имеет большой потенциал и станет важной частью укрепления торгово-экономических связей между Китаем и Казахстаном.