Депутаты Сената одобрили Закон РК «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях»

В рамках соглашения планируется углубление сотрудничества между уполномоченными органами и правообладателями, а также обмен учебной и специальной литературой. Координация взаимодействия сторон возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ.

Реализация мероприятий по Соглашению будет осуществляться за счет и в пределах средств национальных бюджетов.

Ожидаемым результатом принятия Закона является создание правовых механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, а также расширение торгово-экономических и культурных связей между государствами-участниками СНГ.