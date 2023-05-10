Второй поток приёма заявок на государственные гранты для новых бизнес-идей начнется 15 мая в Казахстане.

В рамках проекта планируется выдать 2 697 грантов на запуск и развитие новых предприятий. Грант составляет 1 380 000 тенге и может быть получен только один раз.

Претендентами на получение гранта могут быть безработные и индивидуальные предприниматели со стажем менее 3 лет. Гранты выдаются на покупку оборудования, скота, саженцев, оплату аренды и так далее. Претенденты должны презентовать свой бизнес-проект перед районной/городской комиссией, которая принимает решение на основе оценки бизнес-плана и прочих критериев.

Решение комиссии отправляется в личный кабинет претендента на портале.