Педагоги Kozybayev University прошли обучение в рамках международного проекта программы Erasmus+

В Kozybayev University состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная итогам проекта «Развитие лидерских навыков и обучение педагогов лидерству» программы Erasmus+. Координатор проекта — Джованни Бетта, университет Кассино и Южного Лацио в Италии. Этот проект важен как для развития профессиональных компетенций педагогов, так и для расширения сотрудничества Kozybayev University в области науки и интернационализации.

ИРИНА ОЛЬКОВА, менеджер проекта DeSTT в Kozybayev University:

— В рамках этого проекта участвуют несколько стран-партнеров. Это университеты Италии, Испании, четыре университета Монголии и два университета в Казахстане. Наш СКУ им.М.Козыбаева и UIB. Один из результатов проекта — это открытие Образовательного Центра Лидерства в университете им.М.Козыбаева, как и во всех университетах-партнерах.

В рамках деятельности Образовательного Центра Лидерства были проведены семинары и тренинги для преподавателей и учителей СКО, магистрантов, а также тренеров НЦПК «Орлеу» РК. Члены рабочей группы проекта, которую представляют преподаватели кафедр «Педагогика и психология», «Теория и методика начального и дошкольного образования», «Германо-романская филология» прошли обучение и повысили свои профессиональные компетенции. Разработаны учебные пособия, опубликованы научные статьи, разработаны и обновлены учебные курсы для магистрантов.

СЕРИК ОМИРБАЕВ, и.о. ректора Astana IT University, эксперт Erasmus+:

— На 2023-2029 годы предусматривается разработка еще одного важного документа. Это стандарт аккредитации педагогического образования. Проект данного стандарта также нами уже разработан и передан в широкую академическую общественность для обсуждения. Мы постарались заложить качества, которые необходимы для педагогов, как для лидеров общества, которые занимаются подготовкой педагогических кадров, приверженность к профессии педагога и несения высокого статуса педагога.

Международная научно-практическая конференция будет проходить в университете два дня. Организаторы отмечают, что все то, что было сделано в рамках проекта, будет иметь продолжение. Программы, учебные пособия будут применяться на практике и дальше.

Анастасия Кузнецова