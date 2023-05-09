На сцене областного театра кукол в честь Дня Победы показали спектакль «Дорогами войны»

«Дорогами войны» — премьеру спектакля поставили на сцене областного театра кукол к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Спектакль в жанре военно-поэтической композиции повествует о событиях Второй мировой. По сюжету парни и девушки, только что окончившие учебу, рассказывают друг другу о своих планах. Но, им не суждено сбыться. Приходит известие о начале войны.

Солдат на фронте пишет письмо маме. В нём он рассказывает, что скучает по родительскому дому, по тёплым, ласковым материнским рукам и беззаботном времени.

Юлия Высотина сыграла роль почтальона. По словам актрисы, тема очень тяжёлая и читать такие стихотворения морально сложно.

ЮЛИЯ ВЫСОТИНА, актриса областного театра кукол:

— Перед моим стихотворением читают стихи матери и сына. Они полны надежды на то, что они встретятся, на то, что всё будет хорошо. И следующий мой стих. Он приносит суровую военную правду о том, что далеко не всегда так происходит, что это война, что это смерть, что это похоронки, которые приносят матерям.

Война принесла много горя и страшных утрат. Актёры постарались передать все те чувства зрителю. Спектакль поставила Наталья Карпенко. Она — ассистент режиссёра театра. Это её первая работа.

НАТАЛЬЯ КАРПЕНКО, ассистент режиссёра областного театра кукол:

— Сама создавала, искала стихи, музыку, песни. Мне хотелось на 9 мая сделать вот такую вот инсценировку. Давно мечтала, с прошлого года. Так понемногу собирала информацию, все складывала воедино. Что-то убралось, что-то не нравилось.

После спектакля зрителям рассказали о биографии советской летчицы — штурмана Хиауз Доспановой. Она служила во время Второй мировой войны в 588-м полку ночных бомбардировщиков, получившем прозвище «Ночные ведьмы».

Камилла Карим