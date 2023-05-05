В Петропавловске наградили участников патриотической акции

В преддверии 9 мая в области прошли 3 патриотические акции: «Лучший педагог — организатор начальной военной подготовки», «Военно-спортивное многоборье среди колледжей СКО» и областная спортивная игра «Алау». Участие в них приняли около 200 школьников и студентов, а также 20 преподавателей. Сегодня лучших наградили медалями и грамотами.

ВИКТОР ХВОРЫХ , методист регионального учебно-методического центра физической культуры, спорта и НВП:

— Спартакиада по военно-спортивному многоборью среди колледжей СКО была представлена в следующих номинациях. Разборка, сборка автомата, комплексное упражнение, надевание противогазов. Лучший педагог — организатор начальной военной подготовки, где соревновались педагоги — организаторы НВП региона. Конкурс проводился в следующих номинациях. Это представление портфолио, написание эссе. По военно-спортивной игре «Алау» 1 место заняли 2 команды, равное количество очков у района им. Г.Мусрепова и г.Петропавловска, 2 место заняла команда Аккайынского района и 3 место у Тайншинского района.



Камилла Карим