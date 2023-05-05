«Они ковали победу»: школьники из Петропавловска разработали собственный сайт

«Петропавловск — город трудовой доблести». Такое название носит проект школьников из Петропавловска. Недавно они вернулись из Санкт-Петербурга, где представляли свою работу. Четверо учащихся школы-лицея ЛОРД под руководством преподавателей создали собственный сайт «Они ковали победу». Его суть — показать важность Петропавловска в военные годы. Здесь систематизирована и упрощена для юных пользователей информация о стратегически важных объектах города в то время.

АНГЕЛИНА ЛУЗАНОВА, учащаяся областной специализированной школы-лицея-интерната для одарённых детей ЛОРД:

— Это различные заводы, фабрики. Например, ТЭЦ, МЛД. И различные памятники. Например, памятник воинам 314-ой стрелковой девизии, Стела, «Вечный огонь», парк Победы. И мы составили экскурсию. Она у нас на задней стороне буклета. Внутри — рисунки и QR-коды. Каждый код ведет на сайт, на котором расположена информация о наших объектах.

Для сбора необходимой информации ребятам пришлось проштудировать архивы, документальные книги, фильмы, расспросить пожилых людей. Работа вышла трудоёмкая, но очень интересная, признаются школьники. Найти брошюры можно в университете и библиотеках Петропавловска. Недавно ребята вместе со своим руководителем вернулись из Санкт-Петербурга, где представляли свои труды.

АНГЕЛИНА ЛУЗАНОВА, учащаяся областной специализированной школы-лицея-интерната для одарённых детей ЛОРД:

— Ребята были из 10 стран. Мы международно рассказали о нашем проекте. Конечно, оставили буклеты всем ребятам. Они будут рассказывать это у себя в городе. Я надеюсь, что о нашем городе узнает весь мир. В целом, наша поездка была направлена на изучение жизни в то время, именно во времена блокадного Ленинграда. Это с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Мы изучали это время. Одно дело — открывать учебник истории, смотреть фильм, а другое — прикоснуться к этой истории. Поговорить с людьми, которые жили в то время, задать им вопросы. Увидеть это всё вживую и почувствовать.

Особое впечатление на ребят произвела экскурсия по «Дороге жизни». Та самая дорога, которая в годы войны была единственным путем спасения тысяч жизней. По ней вывозили детей и пожилых.

АНТОНИНА УСОЛЬЦЕВА, учащаяся областной специализированной школы-лицея-интерната для одарённых детей ЛОРД:

— Мы собственными глазами видели музей прорыва блокады Ленинграда и монумент, расположенный рядом с ним. Там написаны разные имена главнокомандующих, командиров, пехот и дивизий. И среди них — 314-ая дивизия, наша, североказахстанская. Очень приятно это было увидеть и знать, что хоть мы и разные народы, но у нас общее прошлое. Сайт у нас будет расширяться и планируется сделать его даже как форум, чтобы люди могли дополнять какую-то информацию, что-то обсуждать, писать комментарии, давать советы. Конечно, работа на этом не заканчивается.

Планируют ребята создать и собственную настольную игру, основанную на проделанной работе. Представят ее в виде исторической монополии. По плану, играющие в неё смогут переместиться в повседневную жизнь Петропавловска 1941-45 гг. Побыть школьником, инженером или врачом того времени.

ЮЛИЯ ПЛЕСКАЦЕВИЧ, учитель областной специализированной школы-лицея-интерната для одарённых детей ЛОРД:

— Проект был инициирован Русским Домом в Астане. Общее его название «Города трудовой славы». У нашего проекта два руководителя — Васильева Ольга Викторовна и я. Ольге Викторовне пришла в голову сама концепция. Она давно увлекается краеведением и историей нашего маленького города. Она рассказала ребятам, что у нашего маленького города очень богатая история. Вот таким вот образом родилась идея. Идея появилась где-то осенью. Осень-зиму ребята активно работали над своим проектом.

Ребята после поездки возвращаются к обычным школьным будням в своих классах. И непременно будут принимать участие в других проектах.

Диана Салихова