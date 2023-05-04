«Вместе мы едины»: врачи многопрофильной областной больницы сменили белые халаты на национальные костюмы

Североказахстанские врачи сменили белые халаты на национальные костюмы. Сегодня на базе многопрофильной областной больницы проходит большое мероприятие, посвященное Дню единства народа Казахстана. Специалисты перинатального центра, кардиологического, онкологической больницы и самой областной больницы разделились на команды. Каждая демонстрирует национальные обычаи и традиции, кухню, свою спортивную сноровку, а также представит творческие номера. По итогам конкурса определят победителей, которых ждут призы.

САКЕН АМРИН, генеральный директор многопрофильной областной больницы СКО:

— Многопрофильная областная больница на сегодня — одна из самых больших в плане коллектива медицинских работников. В неё входят перинатальный центр, кардиологический центр, онкологическая больница и сама областная больница. Целью сегодняшнего мероприятия является, в первую очередь, объединение всех центров, отметить День единства народа РК, отметить наступление весны.



Анастасия Кузнецова