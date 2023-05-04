В СКО наблюдается рост пациентов с хронической сердечной недостаточностью

Одышка, увеличение веса, отеки, хрипы в легких. Эти симптомы Куанышбай Кунанбаев заметил у себя еще в 2014 году. Тогда незамедлительно обратился в больницу за помощью. После обследования ему поставили диагноз ишемическая болезнь сердца. Заболевание прогрессирующее и сейчас мужчине поставили диагноз хроническая сердечная недостаточность. Теперь он должен практически каждый месяц ложиться в больницу для поддержания здоровья.

КУАНЫШБАЙ КУНАНБАЕВ, пациент:

— Я в 2014 году первый раз попал сюда, первый сердечный приступ случился. Тогда мне стент поставили. Я вышел недавно, 7 апреля здесь лежал, выписали, где-то через неделю случился очередной приступ, одышка большая была, на скорой привезли. Сегодня 10 день лежу, внутри была жидкость, кардиохирург провел операцию, поставили дренаж и выкачали 1,5 литра воды от сердца, из-за этого у меня всегда была одышка.

И таких пациентов с сердечной недостаточностью с каждым годом становится все больше. Если раньше в больницы попадали только представители старшего поколения, то сейчас болезнь распространяется и среди молодежи. Во всем мире около 70 млн человек ежегодно страдают этим заболеванием. Только в нашей области около 4,5 тысяч пациентов стоят на учете с хронической сердечной недостаточностью. Если вовремя не оказать помощь больному, то в 50% случаев через 5 лет это приводит к летальному исходу.

ЕЛЕНА ДОНОВА, координатор по хронической сердечной недостаточности:

— Если какие-то методы оперативного лечения здесь не проводятся, мы пациентов направляем в Астану в национальный кардиологический центр, где у нас проводится высокоспециализированное лечение. Это имплантация левого желудочка, проводится трансплантация сердца. Сейчас начали проводить в Алмате и Шымкенте установку ВАТ аппаратов. У нас проводятся операции денервация почечных артерий, один из методов профилактики развития в дальнейшем сердечной недостаточности, если это ишемическая болезнь сердца, и она причина у нас проводится аорто-коронарное шунтирование, операции на клапанных пороках сердца.

Главное — не запускать свое здоровье и вовремя прислушиваться к симптомам, отмечают специалисты. Если все-таки врачи диагностировали сердечную недостаточность, то необходимо строго соблюдать все рекомендации по лечению, только в этом случае можно рассчитывать на благоприятный исход.

Материал подготовлен корреспондентами т/к «Қызылжар»