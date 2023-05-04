Урок мужества для молодых полицейских провели в СКО

В канун 7 и 9 мая в музее полиции провели урок мужества для молодых сотрудников областного и городского профильных ведомств. Встреча началась с вручения очередных специальных званий. Здесь оборудовали стенды, посвящённые полицейским-героям и сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении служебного долга. Почётным гостем стал ветеран ОВД Фарит Бегишев — живая легенда североказахстанского уголовного розыска. Он поделился самым важным наставлением, которое вело его с первых дней службы.

— Смотри, чтобы твои глаза не затмил блеск звёзд. Чтобы потом, когда ты уйдёшь на отдых заслуженный, люди не проходили, не прятались, и взгляды не прятали от тебя, а шли навстречу и подавали тебе руку.

Фарид Бегишев рассказал о раскрытии резонансных преступлений, о службе в те времена, когда не приходилось и мечтать о нынешнем техническом оснащении полиции. Также перед молодыми полицейскими выступили Мейирбек Мейрам и Канат Фазылов — сотрудники, награждённые за спасение людей медалями «Ерлігі үшін». Основной посыл встречи озвучила заместитель начальника ДП СКО Сауле Андагулова.

— Мечтайте о таких подвигах, самое главное — мечтайте о том, чтобы принести людям радость, помочь каждому человеку, который рядом с вами. Это ваша повседневная работа, если вы будете её добросовестно выполнять, когда-то наступит момент, когда мы сможем сказать: «Герои — среди вас!»

Речь шла о чести, героизме и верности выбранной профессии на живых примерах из истории североказахстанской полиции — важная часть патриотического воспитания молодых сотрудников. Подобные встречи будут проводиться и впредь.

Камилла Карим