Сотрудников уголовно-исправительных учреждений СКО отметили наградами

В зале Дворца молодежи собрались стражи правопорядка. В преддверии Дня защитника Отечества и 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовали торжественное собрание. Тёплые слова поздравления в первую очередь звучат в адрес героев войны, ветеранов, сотрудников, погибших при исполнении.

АДИЛЕТ МУСТАФИНОВ, врио начальника ДУИС по СКО:

— В этот славный день мы чествуем всех, кто посвятил себя воинскому долгу. Со словами благодарности обращаюсь к тем, кто на данный момент находится на боевом посту и добросовестно несет службу. Хочу отметить и сотрудников, погибших во время выполнения служебного долга. Они являются продолжением героизма наших предков.

По стопам своих родных пошла и Алмагуль Алиаскар. Помимо нее в семье службу несут отец и старший брат. Кроме охраны общественного порядка Алмагуль несет ещё одну важную задачу — воспитывает троих детей. Совмещая в себе материнскую нежность и твердый характер, она старается с достоинством выполнить свой долг перед Родиной. Сегодня младшего сержанта повысили в звании.

АЛМАГУЛЬ АЛИАСКАР, инспектор учреждения №50 КУИС МВД РК:

— В преддверии праздников 7 и 9 мая я впервые получила звание офицера. Очень рада. Для каждой девушки, мамы нести службу сложно, но мне эта работа нравится. Это было желание с детства — работать в органах, быть на страже порядка. Я — инспектор по трудовому бытовому устройству осужденных, т.е. занимаюсь освобождением осужденных и дальнейшим их трудоустройством.

Сегодня награду получили 80 защитников порядка области. В их ряду и ветераны труда. Каждого отметили наградой и словами поздравления. После награждения гости смогли насладиться праздничным концертом.

Диана Салихова