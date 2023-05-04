Общенациональный патриотический диктант прошёл по всему Казахстану

Общенациональный патриотический диктант прошёл сегодня по всему Казахстану. В 11 утра его участники приступили к написанию. Лектор читает текст трижды. Сначала его слушают, после пишут текст под диктовку, а в конце проверяют. Среди участников этого масштабного мероприятия Гульбахыт Байбусинова. По образованию она — казаховед, потому в своих силах уверена. Но признаётся, что волнуется, ведь диктанты не писала со школы.

ГУЛЬБАХЫТ БАЙБУСИНОВА:

— О диктанте узнала от знакомых и коллег. Тоже решила принять участие. Это здорово быть частью такого крупного мероприятия. Знать, что тысячи твоих соотечественников слышат тот же текст, что и ты, и пишут его. Чувствуется дух единства и наша сплочённость. У меня два сына, они учатся в 4 и 9 классах. Сейчас они, как и я, тоже пишут диктант в школах.

Диктант на тему «Еркін ел ұрпағы» насчитывает 141 слово и рассказывает о становлении независимости страны и о том, какая ответственность сейчас лежит на плечах молодёжи.

САЛИМХАН САБИТОВ, специалист центра общественного развития и информации УВП СКО:

— Мы не как в школе, мы не будем давать оценки участникам. Мы просто хотим понять, насколько они владеют государственным языком. Для нас это очень важно. Благодаря таким мероприятиям мы воспитываем патриотические чувства.

На площадке Дворца школьников диктант написали около 20 человек. Помимо этого он прошёл во всех учреждениях образования.

Айгерим Хамзина