Мажилис одобрил ратификацию Соглашения о борьбе с ложными товарными знаками и географическими указаниями между государствами-участниками СНГ.

Целью соглашения является сотрудничество между странами по предотвращению производства и продажи поддельных товаров, а также перемещения таких товаров через границы.

Соглашение устанавливает обязательства по защите прав интеллектуальной собственности и координацию действий между странами СНГ.

Соглашение было подписано в мае 2021 года и уже ратифицировано Арменией, Беларусью, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.