Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима.

К числу этих стран относятся Австрия, Саудовская Аравия, Сан-Марино, Бахрейн и другие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта РК.

Ведомство подтверждает, что также рассматриваются вопросы о расширении списка стран, граждане которых могут получить электронную визу для въезда в страну.

«Казахстан интересен иностранным путешественникам и министерство работает над тем, чтобы полностью раскрыть туристический потенциал нашей страны. В том числе за счет увеличения потока въездных туристов. Уже реализуются механизмы, позволяющие улучшить миграционный контроль. Например, информационная система eQonaq», — сообщила официальный представитель Министерства культуры и спорта Молдир Абдуалиева.