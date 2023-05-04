Казахстан и Турция продолжают развивать партнерские отношения в транспортной отрасли

Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов и президент TAV Airports Holding Серкан Каптан обсудили сотрудничество в авиационной сфере и развитие транспортно-логистического потенциала Казахстана.

Смаилов подчеркнул, что Турция является важным партнером Казахстана в транспортной отрасли.

«Мы уделяем большое внимание повышению транспортно-логистического потенциала страны. Сегодня перед Правительством стоит задача по укреплению роли Казахстана в качестве надежного континентального транзитного хаба», — отметил премьер.

Серкан Каптан рассказал о деятельности компании в Казахстане и актуальных производственных вопросах, а также обозначил планы по участию в других проектах на территории республики.