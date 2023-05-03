Сыры мягких сортов производят в Айыртауском районе

Сулугуни, моцарелла, чечел и не только. 25 видов сыра мягких сортов производит ТОО «Тезис» в Айыртауском районе. В сутки здесь выпускают порядка одной тонны продукции.

АРТЁМ ТЕН, директор ТОО «Тезис», Айыртауский район:

— Часть сырья мы завозим из Европы. У нас есть своя лаборатория и очень хороший специалист, который производит производственный контроль. Далее мы переходим к выпуску на европейском оборудовании, которое сделано по современным стандартам. Цех чистенький, новенький. Всё сделано по самым лучшим нормам. И, конечно же, специалисты. Вкупе получается тот продукт, который мы называем «Chic». Это наша торговая марка.

Первую партию сырной продукции выпустили в январе этого года. Отечественные сыры сегодня пользуются большим спросом среди населения. Их можно увидеть в супермаркетах не только Петропавловска, но и других городов. Реализуют их по нижерыночной цене. К примеру, сулугуни можно купить за 3,5 тысячи тенге. Всего на предприятии работают 15 человек. Среди них — Нурикамал Каримова.

НУРИКАМАЛ КАРИМОВА, упаковщица ТОО «Тезис», Айыртауский район:

— Работаю упаковщицей. Мне работа нравится. Клеем мы, упаковываем, в ящики кладём. Это наша работа. Чисто, аккуратно.

Для сотрудников здесь создают все условия. Средняя заработная плата — 140 тысяч тенге. В год цех по переработке молока и производству сыра планирует выпускать порядка 1 тысячи тонн продукции.

Алишер Ашимов