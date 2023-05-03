Совокупный потенциал торговли в центральноазиатском регионе составляет более $10млрд.

Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, выступая на казахстанско-таджикском бизнес-форуме.

На текущий момент, по словам министра, в Казахстане функционирует 418 совместных с Таджикистаном предприятий, из которых 416 являются малыми.

«Мы не должны останавливаться на достигнутом и должны идти дальше, чтобы удвоить наш результат. По нашим прогнозам, совокупный потенциал торговли в нашем центральноазиатском регионе составляет более $10 млрд», — сказал Серик Жумангарин.