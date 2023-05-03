Совершенствование механизмов управления жилыми домами обсудили в Правительстве

Вопросы внедрения новых форм управления многоквартирными жилыми домами рассмотрены на заседании Совета по экономической политике под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

В ходе обсуждения членами Совета рассмотрены и поддержаны предложения по разработке нового пакета законодательных поправок, которыми будут предусмотрены дополнительные механизмы управления МЖД в целях обеспечения жильцов качественными и прозрачными услугами.

На заседании также были обсуждены вопросы финансирования проектов комплексной застройки для очередников местных исполнительных органов.