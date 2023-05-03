Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил Правительству продолжить работу по исполнению плана обеспечения продовольственной безопасности. Он также призвал к созданию новых овощехранилищ и улучшению работы государственной информационной системы субсидирования во избежания негативного влияния на урожай.

В ходе заседания Правительства Премьер-министр дал ряд поручений Министерству сельского хозяйства, Министерству торговли и акиматам регионов.

В заключении Алихан Смаилов отметил увеличение объемов производства продукции растениеводства на 15% и валовой продукции сельского хозяйства на 9% , что составило 9,3 трлн тенге.