Полицейские вовлекают население в профилактику интернет-мошенничества

В акции по профилактике интернет-мошенничества приняли участие сотни жителей г. Мамлютки и 11 сельских округов района. Представители акимата, работники образования и медицины, сферы услуг, предприниматели и просто неравнодушные люди — все они вместе с участковыми инспекторами ходили по домам, раздавали памятки, разъясняли уловки сетевых аферистов. В районе проживает почти 19 тысяч человек, из них в рамках трёхдневной акции информационные брошюры вручили почти семи тысячам жителей. В прошлом году здесь было зарегистрировано шесть фактов интернет-мошенничеств, с начала текущего — два.



Камилла Карим