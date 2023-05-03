Глава региона А. Сапаров и депутаты проинспектировали работу по подведению инженерных сетей в Петропавловске

Аким области Айдарбек Сапаров вместе с депутатами областного и городского маслихатов, представляющими разные партии, ознакомился с ходом работ по подведению инженернных сетей к возведённым жилым и социальным объектам областного центра. Этот 72-х квартирный жилой дом находится по адресу ул. Порфирьева, 60. Объект возвели за счёт республиканского бюджета в октябре 2021-го года. Но, заселиться сюда люди до сих пор не могут. Всё из-за недобросовестных подрядчиков, которые не подвели инженерные сети. Ответственное за них ТОО «Мөлдір».

ЕРТАЙ КАБДУЛМАЖИТОВ, директор ТОО «Мөлдір», г. Алматы:

— Водопровод готовый. Теплотрасса готова. Канализация и ливнёвка — всё готово. Электрика вся готова. Подключили уже. Только благоустройство осталось у нас.

Оказалось, эти работы алматинская компания выполнила с трудом. По словам руководителя профильного управления Кайроллы Галеева, подрядная организация халатно отнеслась к своим обязанностям.

КАЙРОЛЛА ГАЛЕЕВ, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— Теперь осталось благоустройство. Сейчас подрядчику нужно начать эту работу. Однако, до сегодняшнего дня самого подрядчика в Петропавловске не было. Он приехал только вчера. И создал всю проблему. Мы не можем заселить людей из-за того, что здесь нет благоустройства и инженерные сети построены поздно. Поэтому, если он сейчас ситуацию не исправит, то единственный вариант, это расторгать с ним договор.

Сложившейся ситуацией глава региона недоволен. По его словам, механизм работы необходимо менять.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Дом одни строят, ИКИ — другой, благоустройство — один, второй. Надо, чтобы дом строили и ИКИ сразу же. Вот с этого года я поручил вам.

Такая ситуация обстоит и с многоэтажками по улице Горького. Горожане часто жалуются на то, что работы по линии инженерно-коммуникационной инфраструктуры здесь затянулись. Их проводит ТОО «Energy Taraz».

КАЙРОЛЛА ГАЛЕЕВ, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— Здесь не хватает людей, это первое. Само ТОО «Energy Taraz» не работает, они работают с субподрядчиками, которые приехали из Караганды. А они работают по такому принципу, когда генподрядчик какую-то сумму денег оплатит, он на эту сумму выполнит работу и сидит ждёт, когда придёт остальная часть денег. Эта ситуация была и в прошлом году, и в этом. Хоть инженерные сети построены, но они не введены. Теперь основная часть — это благоустройство.

Которым можно уже заниматься. Подрядчики утверждают, что работа идёт. Но, результата как такового не видно. После первый руководитель области посетил строительство многопрофильной поликлиники в микрорайоне «Жас Оркен». Её возводит ТОО «Альфа-Север». Медучреждение в эксплуатацию планировали сдать в июле прошлого года. Но, и здесь подрядчики в срок не уложились.

АНДРЕЙ КАПУСТИН, директор ТОО «Альфа-Север»:

— Наружные работы с той стороны ведутся, Внутри штукатурку закончили, полы залили. Отделочники порядка 50 человек уже ждут.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— У вас большой объём работы. Благоустройство территории ещё есть, это всё время занимает. Надо день и ночь здесь работать. В три смены людей ставить. Количество людей увеличить надо в 2 раза, до 200 человек.

Такого мнения придерживаются и депутаты. Этот социальный объект здесь необходим, микрорайон активно развивается, строятся дома, заселяется много людей.

ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВ, депутат городского маслихата:

— Нам, безусловно, задают вопросы. Поскольку строители наши местные, мы понимаем, что они должны быть заинтересованы в этом сами. Фирма имеет свою репутацию и думаю, что ей она будет дорожить. Поэтому сроки должны быть соблюдены.

Поликлинику в эксплуатацию должны сдать в середине июня, заключил аким области.

Алишер Ашимов