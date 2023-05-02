Республиканский волейбольный турнир среди родителей прошел в Петропавловске

В Петропавловске прошел республиканский турнир по волейболу среди родителей. В соревнованиях приняли участие десять команд из разных регионов страны. Две из них представляли Северо-Казахстанскую область: родители учащихся гимназии — интерната имени Абу Досмухамбетова и лицея «Білім-Инновация».

НАРИМАН АСЕТУЛЫ, главный судья соревнований:

— Игры будут проходить до двух побед с разницей в одну партию. При счете 1:1 будет третья партия до пятнадцати очков. В финал выходят две команды, занявшие 1 и 2 места. Финал — игра «Крест на крест».

Сейчас на поле столичный и актюбинский коллективы. Последний сразу же взял на себя бразды правления игрой. Их движения точные, удары сильные. Один за другим мячи попадают на поле соперника.

Вскоре первая партия закончилась. С разницей в пять очков лидируют актюбинцы.

НУРБЕК КАРИБАЕВ, участник соревнований, г. Актобе:

— Хорошо подготовились. В этом году наша команда стала чемпионом западного региона. Теперь мы сделаем все возможное, чтобы стать чемпионами страны. Сам раньше не играл в волейбол. После того, как я отдал сына в школу в этом году, я вступил в команду.



По словам организаторов, волейбольный турнир проводится для укрепления связи между школой и родителями.



ЕРАНАТ БАКИРОВ, директор областной специализированной гимназии-интерната для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова:

— Мы убедились, чем активнее родители участвуют в жизни школы, тем лучше воспитание и образование их ребенка. Помимо волейбола мы планируем привлекать родителей и в другие мероприятия.

Победителем турнира стала команда Северо-Казахстанской специализированной гимназии-интерната для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова. На второй ступени расположились родители, защищавшие честь лицея «Білім-Инновация» из г. Актобе. Третье место досталось алматинцам, которые выступали за лицей им. Сулеймана Демиреля.

Диана Салихова