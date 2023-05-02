Казахстан использует новый метод сельскохозяйственного наблюдения на основе дистанционного зондирования, чтобы отслеживать состояние посевов пшеницы. Этот метод разработали продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН(ФАО) и Мэрилендcкий университет.

Цель проекта — предоставить участникам сельскохозяйственного сектора заблаговременную информацию о состоянии сельскохозяйственных культур и перспективах производства. ФАО представила карту урожая яровой пшеницы в Казахстане, созданную с использованием этого метода. Модель прогнозирования урожайности также разработана на основе глобальных данных и настроена с учетом особенностей сельскохозяйственной системы Казахстана.

Участники встречи выразили положительную оценку результатов пилотного проекта и проявили интерес к сотрудничеству с ФАО.