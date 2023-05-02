Археологическую базу откроют в Айыртауском районе

Республиканский полевой семинар прошёл в поселении Ботай Айыртауского района. Говорили здесь об итогах археологических и реставрационных работ. 2022-ой год для местного музея-заповедника выдался насыщенным.

КУАНЫШ ШАКШАКОВ, директор музея-заповедника «Ботай», Айыртауский район:

— Мы раскопали 2 жилища. Полностью изучили весь материал. Чётко соблюдены грани, точно определены глубина котлована и высота. Сама конструкция и ниша представлена по научной технологии, то есть, как оно было 6 тысяч лет назад. Задача нашего полевого семинара — не показать артефакты, а сохранить и показать конструкцию.

Чтобы их воссоздать, археологам потребовалось 3 месяца. Большая часть времени ушла на раскопки. А это очень кропотливая работа, признаются специалисты. Всего на площади 62,5 га находятся порядка 600 жилищ. Из них более 250 — уже исследованы. Нашли на территории поселения и уникальные артефакты. Например, это костяные гарпун и нож. Они свидетельствуют о том, что ботайцы занимались не только коневодством, но и рыбоводством.

КУАНЫШ АБИЛЬМАЛИКОВ, старший научный сотрудник музея-заповедника «Ботай», Айыртауский район:

— У них был огромный арсенал инструментов, орудий труда, которые изготавливались из камня, костей, глины, то есть, всё, что их окружало ботайцы использовали. И для них это был технологический прорыв того, как можно было применить тот или иной сырьевой материал. Мы можем показать такие орудия труда, как молот. И можете обратить внимание, делалась деревянная рукоятка, изготавливался каменный диск. Мы можем говорить о том, что ботайцы довели до совершенства процесс шлифования, процесс сверления. И такой молот использовался для того, чтобы забивать лошадей.

Помимо молота представили на выставке костяные иглы и различные камни. Их ботайцы использовали не только как орудие труда, но и как украшение. Всего на территории СКО находятся порядка 400 тысяч артефактов ботайской культуры. Сегодня в регионе историческому прошлому уделяют особое внимание. И чтобы изучать его в полном объёме, для археологов создают все условия. Так, скоро в Айыртауском районе появятся визит-центр для туристов, в селе Никольском откроют специальную базу.

КУАНЫШ ШАКШАКОВ, директор музея-заповедника «Ботай», Айыртауский район:

— Она даст нам возможность заниматься исследованиями профессионально. Мы сможем там располагать исследователей, установим там лаборатории, камеральную обработку артефактов. Там будет общежитие для исследователей, студентов и практикантов. Благодаря базе мы сможем здесь работать не 3 месяца, а круглый год.

В полевом семинаре приняли участие учителя истории и представители научных и музейных сообществ. Среди них — Сауле Бурбаева. По её словам, историю необходимо изучать углубленно, чтобы в будущем передать её молодёжи.

САУЛЕ БУРБАЕВА, директор историко-культурного музея-заповедника «Бозок», г. Астана:

— Мы искренне благодарны руководителю музея-заповедника «Ботай». Мы ознакомились с творческой лабораторией. Вообще, как должна в научном плане проводиться эта работа, как проходит консервация, как проходит процесс музеефикации. И ещё я бы обратила внимание на то, здесь комплексно подходят к своей работе центр по охране памятников, местная испольнительная власть. Все они между собой активно сотрудничают и их взаимодействия грамотно построены, гармоничные отношения во благо развития историко-культурного наследия.

Работа в этом направлении предстоит большая. Впереди новые исследования, заключили организаторы семинара.

Алишер Ашимов