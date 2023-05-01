Владимир БУБЕНКО: Как повысить доверие к маслихатам

В рамках политической модернизации маслихаты должны стать ключевым звеном местного самоуправления.

из Послания Президента РК от 16 марта 2022 года

На недавнее расширенное совещание, которое проводил в Астане президент страны, впервые пригласили представителей маслихатов. Глава государства отметил, что «это еще раз свидетельствует о важной роли местных представительных органов власти в реализации намеченного курса реформ». Но вместе с этим, Касым-Жомарт Токаев заявил, что «согласно последним социологическим опросам, на сегодня доверие граждан к маслихатам невелико – всего 53%». О том, что из себя представляет маслихат Северо-Казахстанской области нового созыва, какие решения уже успели принять с момента выборов и, главное, что должно измениться в работе депутатов, чтобы повысить доверие к маслихатам, рассказал председатель облмаслихата Владимир Бубенко в новом проекте МТРК «Мандат».

Достойнейшие представители

По итогам недавних выборов областной маслихат обновился ровно наполовину. Как известно, в его составе 30 депутатов. 15 из них в результате конституционной реформы – теперь одномандатники. Остальные избирались по партийным спискам. Таким образом, в маслихате сегодня работают представители четырех партий — “Amanat”, “Ак жол”, “Ауыл” и “Республика”. Если посмотреть состав в целом, то из 30 участников 21 аманатовец, 5 акжоловцев, 3 ауыловцев и 1 депутат из Республики. Треть депутатского корпуса — это женщины и молодежь.

— Если говорить о качественном составе депутатов, то это достойнейшие представители народа, — заявил председатель областного маслихата Владимир Бубенко, — в этот созыв вошло очень много представителей СМИ. Кроме того, так как у нас область является сельскохозяйственной, в состав маслихата вошли представители и руководители сельскохозяйственных предприятий. Они в основном прошли все по одномандатным округам, и население отдало свой голос с надеждой, что данный депутат непосредственно по их округу будет выполнять все их наказы. Кроме того, у нас представлено и здравоохранение, и образование, то есть почти сферы у нас в областном маслихате имеются.

Маслихат — принтер акимата?

То, что в составе маслихата есть профессионалы в конкретных областях – очень важно, по мнению Владимира Бубенко. Это позволяет сделать обсуждения в рамках постоянных комиссий маслихата максимально предметными:

— Например, на последней сессии мы поднимали вопрос о выделении дополнительных средств на лекарства, а наш депутат все тонкости знает. И на постоянных комиссиях этот вопрос очень бурно обсуждали.

По словам председателя маслихата, именно в постоянных комиссиях и идет основная работа: управления акимата презентуют документы, депутаты задают вопросы, часто проекты постановлений приходится дорабатывать не один раз. Потому на сессиях создается впечатление, что «все со всем согласны», так как голосуют единогласно.

Распределить 40 миллиардов тенге

Маслихат нового созыва уже успел провести две сессии. Принято долгожданное решение о том, чтобы обеспечить бесплатным питанием учащихся начальных классов области. А также, депутаты распределили 40 миллиардов тенге по разным статьям расходов. Самые главные проблемы Северо-Казахстанской области, по мнению Владимира Бубенко, это водоснабжение, качественная медицинская помощь и состояние объектов образования. Кстати, новый созыв уже сформировал два депутатских запроса – по воде и строительству дорог.

В итоге бюджете на 2023 год предусмотрено:

на строительство школ – 5 653 455,7 тыс. тенге, в том числе в рамках пилотного Национального проекта «Комфортная школа» — 4 218 171,3 тыс. тенге;

на строительство объектов здравоохранения – 4 307 487,3 тыс. тенге;

на строительство сетей водоснабжения – 11 532 980 тыс тенге;

на строительство системы водоотведения – 1 062 666,8 тыс тенге;

на строительство тепловых сетей – 3 194 239,7 тыс тенге.

Как повысить доверие?

Появление в маслихате депутатов-одномандатников, по мнению Владимира Бубенко «в корне меняет дело»:

— Если раньше у депутатов была партийная ответственность и их деятельность была направлена на выполнение программы партии, то теперь есть и персональная ответственность – и перед своими избирателями. То есть если я, как одномандатник по округу номер восемь, пообещал, что в этом больнице будет конкретный медицинский прибор, то это должно быть сделано. Поэтому, чтобы повысить доверие граждан, должна быть обратная связь. Нужно честно говорить людям – когда будет решен их вопрос и что для этого делает депутат. И по мере того, как люди станут замечать, как меняется их жизнь, доверие к маслихатам и конкретным депутатам будет возрастать.