Праздничные торжества в честь 1 мая развернулись на главной площади Петропавловска

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Ясная и солнечная погода радует североказахстанцев в первый майский день. В нашей области под открытым небом проживают более 100 этносов больших и малых. Сегодня они большой и дружной семьёй вышли на главную площадь Петропавловска, чтобы отметить День единства народа Казахстана.

Атмосфера на главной площади праздничная. Здесь жители и гости областного центра могли проверить свои силы в спортивных состязаниях, а также насладиться концертной программой.

Посетил праздник глава региона Айдарбек Сапаров. Первый руководитель области ознакомился с фотовыставкой, пообщался с представителями общественности. После аким области прошёл по улице Конституции Казахстана. На центральной площади его встречают представители областного Дома дружбы. Как известно, Ассамблея народа Казахстана — это главный инструмент политики мира и согласия. Здесь же проходят спортивные баталии юных джигитов. За их борьбой с интересом наблюдали все гости праздника.

День единства в Казахстане отмечают уже 28 лет. Этот праздник символизирует мир, дружбу, уважение и толерантность. Эти ценности помогли нам добиться многого. На мировой арене сегодня Казахстан известен своим гостеприимством, объединивший под одним шаныраком представителей разных национальностей.

— Поздравляю всех петропавловцев с Днём единства народа. Желаю всем счастья, добра, мира, благополучия. Я считаю, что это очень важный праздник для казахстанцев, поэтому пусть всегда будет всё хорошо.

— Открытого неба, мира всем казахстанцам. Пусть каждому сопутствует удача. С праздником, дорогие земляки!

— С праздником всех казахстанцев! Желаю всем счастья, здоровья, и чтобы никто никогда не болел.

— Такие праздники мне очень нравятся.

Алишер Ашимов