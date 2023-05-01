День единства народа Казахстана дружно и весело отпраздновали в Назарбаев интеллектуальной школе

День единства народа Казахстана — особый праздник, который отмечают ежегодно и в Назарбаев Интеллектуальной школе г. Петропавловска. На этот раз на мероприятии «DÄSTÜR FEST» представители 8 национальностей продемонстрировали свои традиции, национальные блюда, игры и искусство. Здесь слышны и звуки казахской домбры, и доносятся ароматы кавказской кухни. Учащиеся вместе со своими родителями готовились к школьному фестивалю.

АЛИХАН ГУСЕЙНОВ, учащийся НИШ г. Петропавловска:

— Что можно сказать про настоящий кавказский шашлык. Во-первых, это только баранина и обязательно, чтобы маринад был очень простой — соль и перец. Следующее — долма. Это виноградный лист, заполненный фаршем, рисом. Это как бы голубцы, но в виноградном листе. 1 мая — это очень важный для столь многонациональной для нашей страны праздник. У меня много друзей разных наций, которые для меня все друзья и у них у всех есть особенности.

ЕЛЕНА ШЕВЧЕНКО, мама учащегося НИШ г. Петропавловска:

— Мне было очень приятно принять участие такого масштаба. Каждый шанырак показал свою культуру, традиции, обычаи. Мы показали украинские традиции. Национальным блюдом является каравай. Ручник испокон веков плетется девчатами с раннего возраста и дарят его из дома в дом. Показали, как плетется венок, их девушки плетут с юности и друг другу дарят. Мы живем все под мирным небом, мы все дружим и уважаем традиции и обычаи народов.

Анастасия Кузнецова