Заместитель акима области Сатжан Аблалиев встретился с представителями строительных компаний

На площадке Палаты предпринимателей состоялась встреча заместителя акима области Сатжана Аблалиева с представителями строительных компаний региона. Ее участники обсудили дальнейшее сотрудничество, поговорили о проблемах.

АМИРЖАН ШАКЕЙ, директор СКОФ «Союз строителей Казахстана»:

— У нас кварталы растут, высотные дома строятся. Мы знаем, что возможности ТЭЦ ограничены, хотели бы знать, какие перспективы у нас? Будет ли газификация ТЭЦ или модернизация объекта?

Заместитель главы региона рассказал, что на теплоэлектроцентрали в 2022 году привели в порядок 9 котлов, 6 из них прошли капитальный ремонт. Эти работы дали свой эффект. Остановки на ремонт оборудования по сравнению с предыдущим отопительным сезоном на Петропавловской ТЭЦ-2 снизились в несколько раз. В этом году на ремонтную кампанию владельцы объекта потратят порядка 9 млрд. Кроме того, на ТЭЦ приступили к строительству фундамента первой дымовой трубы.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО:

— Высота ее будет около 180 метров. Она заменит одну упавшую и одну существующую трубу. Строительство трубы будет закончено в конце года, подключать, наверное, будем в следующем году. Мощность нашей ТЭЦ 713 Гкал. Последние несколько лет мы стабильно используем около 513-515 Гкал. Розданы техусловия более чем на 700 млрд Гкал, но мы сегодня уже провели инспекцию этих техусловий. Мы видим, что есть стройки, которые их получили и не строятся, есть объекты, которые получили большое количество объемов тепла и не используют их. Эту ревизию закончили, теперь будем говорить об уменьшении ранее выданных технических условий. Этот запас нам обеспечит в ближайшие 2-3 года строительство социальных и жилых объектов города.

Поднимались на встрече и другие вопросы. Член Северо-Казахстанской ассоциации строителей Владимир Богданов говорил о проблемах, связанных с проектно-сметной документацией к возводимым объектам.

ВЛАДИМИР БОГДАНОВ, член ОЮЛ «Северо-Казахстанская ассоциация строителей»:

— Проблема в том, что сама скорость составления ПСД, она уже проигрывает рынку. Длительные сроки составления ПСД уже не попадают в цены. Второе, как не было, так и нет легального и простого механизма пересмотра смет. Мы от ассоциации строителей за 3 года разработали готовое решение, которое основывается на изменении подхода к ценообразованию, путем введения, так называемого индекса региональных цен.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО:

— Если такой механизм будет, мы готовы его рассмотреть и применить. Вы правильно говорили, ПСД к концу разработки устаревает. Правительство и уполномоченные органы принимают меры. Последняя новость которую я узнал, теперь срок действия ПСД не три года, а один год.

Совершенствования по этому вопросу на законодательном уровне происходят, и будут продолжаться, отметил Сатжан Аблалиев. Но для этого нужно время.

Дарья Пышмынцева

