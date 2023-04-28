В Казахстане планируют расширить международное сотрудничество в области правовой помощи по гражданским делам. Об этом рассказала вице-министр юстиции Казахстана Ботагоз Жакселекова в ходе своего выступления на заседании Сената. Она сообщила, что на данный момент Казахстан имеет соглашения с многими странами СНГ и Азии по уголовным делам, но с европейскими странами таких договоров практически нет.

Ботагоз Жакселекова подчеркнула, что Казахстан является участником Гаагской конвенции по частному праву и сотрудничество по гражданским и уголовным делам будет осуществляться в рамках этой конвенции.