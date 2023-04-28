Собирать берёзовый сок без лесного билета запрещено

Ароматный, слегка со сладковатым вкусом, практически бесцветный. Всё это о берёзовом соке. Считается, что он богат большим количеством витаминов и минералов. В конце апреля в берёзовых стволах и ветках начинается активное сокодвижение. Любители вкусного и полезного напитка собирают его, не зная, что делать это можно только при наличии разрешительного документа. Такая законодательная норма действует в Казахстане с 2003 года.

АЙНУРА УМУРЗАКОВА, главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Заготовку древесного сока необходимо проводить согласно правилам. Для этого физическим и юридическим лицам необходимо иметь лесной билет , который выписывает государственный лесовладелец. Для более подробной информации необходимо обратиться по месту жительства в лесничества государственных лесных хозяйств. Там предоставят необходимый перечень разрешительных документов для легальной заготовки древесных соков.

Специалисты лесных хозяйств объясняют, где именно можно собирать берёзовый сок и как это делать, чтобы не навредить здоровому дереву.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

-Дело в том, что раны на березах долго не зарастают. Поврежденные места могут начать гнить, дерево может заболеть и даже погибнуть.

На небольшом участке Куйбышевского лесничества съёмочная группа МТРК встретила чуть меньше десятка тар для сбора сока. Эту бутылку вовсе прикрепили на скотч, чтобы она не улетела в случае сильного ветра. По закону на этой территории собирать березовый сок запрещено. А значит всем, кто пришел сюда за ним, грозит штраф.

АЙНУРА УМУРЗАКОВА, главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Согласно 368 статье КОАП на физических лиц предусмотрен штраф в размере 10 МРП — 34500 тг., для субъектов малого предпринимательства — 30 МРП, для субъектов среднего предпринимательства — 50 МРП, крупного — 100 МРП. За прошедший 2022 год лесной охраной было выявлено 2 случая нарушения заготовки березового сока.

В сумме нарушители заплатили чуть больше 56 тысяч тенге. В отдельных случаях, когда лесному фонду наносится значительный ущерб от сбора березового сока, законом предусмотрена уголовная ответственность. Сейчас на территории области работают 52 оперативные группы. Специалисты проводят рейдовые мероприятия, следят за соблюдением лесного законодательства.

Дарья Пышмынцева

