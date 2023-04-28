Представители 23 этносов служат в воинской части 6637

150 молодых военнослужащих стоят в ровном строю. Сейчас начальник штаба дает им указания. Бойцам напоминают основы закона охраны общественного порядка и распределяют на 3 группы. Затем они отправляются в городской отдел полиции для дальнейшего распределения.

В руках у каждого блокнот и ручка. Здесь военнослужащие срочной службы получают ориентировки пропавших людей и информацию об оперативно-профилактических мероприятиях. Служба не из лёгких, признаются бойцы. Четыре дня в неделю по 6 часов они патрулируют улицы и следят за общественным порядком. Служат здесь на благо Родины срочники со всей страны. 19-летний Руслан Мирзарауфов прибыл из Тараза.

РУСЛАН МИРЗАРАУФОВ, военнослужащий срочной службы воинской части 6637 НГ РК:

— Служба проходит отлично. Во время охраны общественного порядка может произойти все что угодно. Ищем пропавших людей, пропавшие вещи. Иногда бывают хулиганы.

Облегчают работу сослуживцы, говорит Руслан. Все очень дружные, не делятся ни по возрасту, ни по национальности. Сам Руслан Мирзарауфов — узбек. В его семье чтят традиции, как своей культуры, так и казахской. «Казахстан — наш общий дом, и каждый из нас должен усердно работать для сохранения в нём спокойствия», — признается военнослужащий.

РУСЛАН МИРЗАРАУФОВ, военнослужащий срочной службы воинской части 6637 НГ РК:

— Впереди праздник — 1 мая. У нас в роте все его чтят. У нас много разных национальностей. И мы все уважаем друг друга.

Завершит службу в северном регионе Руслан в июне этого года. Затем он отправится в родной Тараз, где приступит к службе в министерстве внутренних дел.

МАКСАТ МУКАЕВ, заместитель командира воинской части 6637 НГ РК:

— На сегодня 500 военнослужащих срочной службы призваны из разных регионов. Более 23 разных этносов служат в нашей воинской части. Бок о бок. Выполняя боевые задачи с гордостью и достоинством.

В воинской части 6637 на данный момент проходят службу порядка 1000 военнослужащих.

Диана Салихова