О Годах великого бедствия рассказали студентам в Резиденции Абылай хана

300 лет назад в истории казахского народа начался один из самых страшных периодов. Его назвали — Годы великого бедствия. Массовое истребление казахского народа джунгарами длилось 4 года — с 1723 по 1727. Историки утверждают, что тогда был огромный риск не только потери государства — Казахского ханства, но и полного истребления казахского народа.

БАУРЖАН ЖУНУСОВ, руководитель отдела музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— На территории Джунгарии в это время усилился хан Цэван-Рабдан. Он объединил все разрозненные племена. Пользуясь тем, что в Китае была передышка, Китай ослабил внимание, джунгары были развязаны. И они пошли массово огромной армией.

Казахское ханство в этот период напротив было ослабленным после смерти хана Тауке в 1715 году. К тому же напали джунгары весной. Казахский народ готовился откочевать на летние пастбища, держались небольшими группами и не ждали нападения.

БАУРЖАН ЖУНУСОВ, руководитель отдела музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Территорию южного Казахстана они всю захватили, самые плодородные земли. Даже столица Туркестан тоже попала под власть джунгар. Джунгары вырезали всё казахское население, не щадили детей, стариков и женщин.

Джунгары, как и казахи, были кочевниками. На войну они пошли ради плодородных земель и скота. Люди им были не нужны. Рабам не доверишь пасти скот. Поэтому казахов жестоко истребляли. Точных данных, сколько жизней унесли Годы великого бедствия, нет. Но многие историки заявляют, что тогда за 4 года погибла половина казахского народа. Крупным соседним империям ослабление Казахского ханства было выгодно, поэтому они не вмешивались. Только в 1726-1727 годах казахский народ сумел объединиться и дать отпор джунгарам. Об этом сотрудники Резиденции Абылай хана сегодня рассказывают студентам колледжа.

— Нас пригласили на экскурсию в резиденцию. Нам очень понравилась лекция, очень интересно было.

— Мне понравилось мероприятие. На улице очень тепло.

— Узнал больше о истории Казахстане, о своей родине.

— Хотелось бы, чтобы было больше таких мероприятий.

— Нас пригласили на эту лекцию под открытым небом. Нам понравилось. Мы хотим ещё раз прийти сюда и хотим побывать в этом музее.

Айгерим Хамзина