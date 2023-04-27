В СКО с начала года зарегистрировано 128 обращений по фактам безвестного исчезновения граждан

21 апреля в отдел полиции Тайыншинского района поступило сообщение, о том что с территории центра психического здоровья в неизвестном направлении ушел 29-летний опекаемый. Полицейские начали розыскные мероприятия, к которым активно подключились волонтёры и неравнодушные граждане, распространявшие фотоориентировки в социальных сетях. В результате в ночь с 25 на 26 апреля мужчину нашли в селе Мариновке Акмолинской области. По информации полицейских, с начала года установлено местонахождение 12 без вести пропавших граждан, из них в настоящее время установлены 11 разыскиваемых, нашли также 2 людей, из числа объявленных в розыск в прошлые годы.



Камилла Карим