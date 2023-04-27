В Петропавловске водитель нарушил 68 раз ПДД

Почти на 1,5 млн тенге оштрафовали водителя «Lada Priorа» в Петропавловске. Им оказался 35-летний иностранец. С ноября 2022-го года он 68 раз нарушал правила дорожного движения: превышал скорость и заезжал на стоп-линии. Злостного нарушителя полицеские выявили с помощью «умных» видеокамер. Штраф в 700 тысяч тенге ему пришлось оплатить в сокращённом порядке. По словам стражей порядка, это не единичный случай. Например, на днях выявили ещё двух лихачей. Одного — в Петропавловске, который за месяц 32 раза превышал установленную скорость, второго — в Саумалколе Айыртауского района. Там 27-летний сельчанин совершил 16 нарушений ПДД. К слову, все автомобили находились на иностранном учёте. С начала года в полиции выявили свыше 20 тысяч правонарушений на дорогах СКО.



Алишер Ашимов