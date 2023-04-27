В Казахстане рассматривается вопрос о возмещении ущерба гражданам, на которых были оформлены мошеннические кредиты или списаны собственные средства заемщика.

Председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что на законодательном уровне может быть предусмотрена обязанность банка возмещать ущерб, если информационная безопасность или информационные системы банка позволили снять деньги со счета вкладчика.

В настоящее время разрабатывается алгоритм процедуры, который будет прописывать все типологии мошеннических операций и требования к информационной безопасности.

Соответствующий законопроект планируют внести в Мажилис до конца июня 2023 года.