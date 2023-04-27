В канун Дня единства народа Казахстана девушка-полицейский поделилась рассказом о службе и своём отношении к этому празднику

Молодая сотрудница петропавловской полиции Виктория Вьюшкина служит помощником участкового инспектора и прекрасно владеет государственным языком. Пока стаж службы у Виктории — меньше года, но она уже хорошо себя зарекомендовала в глазах коллег.

ДЕНИС СОЛОХА, участковый инспектор полиции УПП № 12:

— С июля 2022 года в наших рядах работает Вьюшкина Виктория Олеговна. За этот период я понял, что она — ответственный специалист, всегда придёт на помощь. Виктория занимается документацией, ведёт её на казахском языке.

Виктория — украинка с русскими и турецкими корнями. Выросла в селе Акбулак Уалихановского района, где проживает примерно поровну казахов и русских. В такой среде дух согласия она впитала с детства. За знание казахского благодарит бабушку.

ВИКТОРИЯ ВЬЮШКИНА, помощник участкового инспектора полиции УПП № 12:

— В детстве моя бабушка отдала меня в казахский класс, и с первого по одиннадцатый я училась на казахском языке. Потом, когда выбор пал на поступление в вуз, я поступила в Костанайскую академию МВД РК им. Шракбека Кабылбаева и там выбрала взвод с казахским языком.

Сейчас она ведёт документацию на государственном языке, участвует в обходах подучётных лиц, приёмах граждан, профилактике преступлений, таких, как кражи чужого имущества, интернет-мошенничество. Работа участкового помогает взглянуть на жизнь изнутри. Виктория уже знает: большинство бед происходят из-за алкоголя, а также эгоизма, нежелания людей считаться с другими. Тем сильнее, считает она, начинаешь ценить ответственность, взаимовыручку — всё то, в чём на практике проявляется высокое понятие единства.

ВИКТОРИЯ ВЬЮШКИНА, помощник участкового инспектора полиции УПП № 12:

— 1 мая — это День единства народов Казахстана. Я считаю, это один из важных праздников в Казахстане, потому что в одном только Казахстане проживает более 130 разных национальностей, где наши обычаи переплетаются, и также уважаем другие обычаи.

Накануне Дня единства Виктория Олегкызы желает соотечественникам мирного неба над головой, понимания и взаимоподдержки, а также процветания нашей общей Родины.

Анна Потеряева