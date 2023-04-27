В Астане прошла XXXII сессия АНК

Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева в столице прошло заседание XXXII-ой сессии Ассамблеи народа Казахстана. Вопросов на повестке дня много. Особое внимание — межэтнической политике. Сегодня под открытым шаныраком проживают более сотни этносов больших и малых. Такое тесное переплетение традиций — наше бесценное достояние и национальный бренд, отмечает Президент.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК:

Необходимо решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв нашего единства и согласия. Мы видим, как в публичном поле заметно увеличилось количество разного рода фальсификаций или фейков и деструктивных публикаций. В подавляющем большинстве их авторы не имеют ничего общего с Казахстаном, пытаясь посеять семена раздора в нашем обществе, действуя при этом из-за рубежа. Их риторика и действия направлены на создание атмосферы недоверия, разжигание розни между людьми, на подрыв государственной безопасности.

Любой инцидент, имевший криминальный или бытовой характер, усилиями недоброжелателей может привести к тяжелым последствиям, считает Касым-Жомарт Токаев. Поэтому в этом вопросе вся ответственность лежит на казахстанцах. Мы всеми силами должны противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, быть деликатными и в то же время жесткими.

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона. Генпрокуратура, МВД и Комитет национальной безопасности будут держать этот вопрос на особом контроле и действовать согласно закону, отметил глава государства. При этом Касым-Жомарт Токаев напомнил, что каждый гражданин нашей страны должен осознавать ответственность за свои слова и действия. Нельзя поддаваться эмоциям, «вестись» на повестку вражды и ненависти.

Не остался без внимания и вопрос государственного языка. Сегодня он выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования, отметил Президент.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК:

— Это историческая задача, которую предстоит решить не только профильным министерствам, но и всем обществом, не допуская при этом инсинуаций и ажиотажа, а действуя благоразумно и поступательно. Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу. В то же время в нашем обществе изучение государственного языка, стремление овладеть им должно стать повседневной нормой.

По словам главы государства, казахский язык станет популярным тогда, когда усилится его востребованность. В целом, вокруг государственного языка необходимо поддерживать положительную и позитивную атмосферу. Важно понимать, что все дискуссии по языковому вопросу носят не этнический, а гражданский и политический характер.

Алишер Ашимов