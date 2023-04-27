Сотрудница полиции СКО Р.Зуева: «Я и русская, и казашка одновременно»

В полиции СКО бок о бок служат представители 21 национальности. Среди них — Раиса Зуева. По её словам, она одновременно и русская, и казашка. В правоохранительных органах девушка 3 года. О своём выборе ни разу не пожалела, хотя работа не из лёгких, признается леди в погонах. За правопорядком она следит в приёмнике-распределителе городского управления полиции. Ежедневно сюда доставляют бездомных, проверяют по учётам разыскиваемых и без вести пропавших. По словам Раисы, работа требует скрупулёзности, выдержки и внимательности.

РАИСА ЗУЕВА, полицейский приёмника-распределителя УП г. Петропавловска:

— Это мне близко. Ценить человеческие качества без оглядки на статус — это то, чему мы учились с раннего детства в нашей интернациональной семье. Отец — русский, а мать — казашка. В доме у нас преобладают казахские национальные традиции, мы отмечаем Айт, и мама чаще готовит бешбармак и баурсаки. Но и я, и сестрёнка Венера с братишкой Амиром ощущаем себя принадлежащими сразу двум народам. День единства народа Казахстана для меня — семейный праздник, позволяющий почувствовать единство моей личной судьбы и судьбы нашей общей Родины.

