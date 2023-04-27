Социально-экономическое развитие региона за 1 квартал обсудили в областном акимате

Итоги социально-экономического развития области за первые три месяца 2023 года обсудили на совещании, которое проходило под председательством Айдарбека Сапарова. Валовой выпуск продукции сельского хозяйства с января по март составил 48 млрд тенге. Удалось увеличить объем продукции животноводства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство мяса и молока в области выросло больше чем на 7%. Что касается промышленной продукции, то ее с начала года регион произвел на сумму, превышающую 138 млрд тенге. За первые три месяца 2023-го в область было привлечено свыше 63 млрд тенге инвестиций.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В целом по итогам первого квартала видим положительную динамику основных показателей социально-экономического развития области. Но за исключением ввода жилья. Строительный сезон только у нас начинается, набирает обороты. Поэтому у нас еще впереди три квартала. Какие у нас резервы есть для развития экономики дальше?

Руководитель областного управления экономики Куанышбек Калижанов объяснил, что резервы для развития экономики есть в каждом районе, а также в Петропавловске.

КУАНЫШБЕК КАЛИЖАНОВ, руководитель управления экономики СКО:

— Мы видим большие резервы в сельском хозяйстве. Мы бы изучили возможности развития отгонного овцеводства, которое позволит увеличить поголовье овец в регионе. Третье, это овощеводство. Следующее, это развитие рыболовства. Из 500 озер на сегодняшний день передано в аренду только 172. Это всего лишь 34%. Также мы видим резервы в обрабатывающей промышленности. В частности пищевой промышленности.

Речь идет о производстве молока, молочной продукции, яиц, хлеба, хлебобулочных, а также колбасных изделий. Кроме того…

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В сельском хозяйстве 60% организованных хозяйств не занимаются животноводством. Это как раз рабочие места, это большие резервы. По озерам сказали. Арендаторы озер, какую работу они проводят. Кроме рыболовства ничего не знают, разведением рыбы не занимаются. Лесопользователи — арендаторы леса, только на дровах. Посадкой не занимаемся. Это только сельское хозяйство. Что касается орошения, почему им не занимаемся? Вы как управление экономики с акимами районов должны были это все отработать уже. Поэтому поручаю под председательством Марата Иманбаевича еще раз провести с акимами районов, с отраслевыми управлениями совещание по данному вопросу. Все резервы экономики, которые у нас есть, знаете. Для реализации программ достаточно.

Финансовых возможностей для реализации поставленных задач у области в этом году тоже достаточно, отметил Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Большое финансирование во время сессии маслихата мы выделили всем районам и городу Петропавловску. 00:16 Теперь ожидается уточнение в мае или июне месяце. Большое будет уточнение, мы должны быть готовы.



Всем заместителям акима области по курируемым направлениям, акимам районов, города Петропавловска, управлениям поручаю данный вопросы держать ежедневно на контроле, обеспечить 99% освоение по итогам года. Я эту задачу ставил, поэтому в данном направлении надо работу ускорить.

В следующий раз итоги социально-экономического развития области на повестку совещания в акимате будут вынесены в июле.