Проблемы аграриев рассмотрели на совете по защите прав предпринимателей

Районный акимат не продлевает срок аренды на землю. С такой проблемой столкнулось КХ «Темирханов» из района Шал акына. В 2013 году фермер взял почти тысячу га в аренду на 10 лет. Использовал территорию для животноводства. В хозяйстве 93 головы КРС и около 300 овец едильбаевской породы.

ЧИНГИЗ ЖИЛКИБАЕВ, эксперт Палаты предпринимателей СКО:

— Предприниматель обратился через сервис «E-Өтініш» в районный акимат ещё 16 марта. Однако, срок аренды не продлён. Нарушаются и процедурные сроки рассмотрения обращения.

Прошло полтора месяца, постановление о продлении аренды аграрий так не получил. Кроме того, районный акимат назначил проведение земельной комиссии. Это заняло время, а теперь и вовсе выяснилось, что процедура эта была ненужная, говорят эксперты. Аграрий тем временем переживает, что из-за этих проволочек не успеет засеять кормовые для скота.

КАЗБЕК ТЕМИРХАН, инженер КХ «Темирханов», район Шал акына:

— Мы пока не можем посеяться. Уже высыхание идёт, сроки горят, со дня на день начинать. Пока мы не можем, ждём постановления. Если нам откажут, то мы понесём лишние расходы.

В ходе разбирательств выяснилось, что продлить аренду на землю районный акимат хотел только на 1 участок из 3. Мотивируя тем, что Президент дал поручение об изъятии земель для сельчан. Но, видимо, в отделе земельных отношений забыли, что глава государства говорил о неиспользуемых участках и незаконно выданных. По итогу представитель районного акимата сообщил, что аренду фермеру продлят, постановление скоро будет. Рассмотрели на встрече и жалобу бизнесменов на информационную систему «Gosagro». Она недавно пришла на смену платформе «Колдау». Но из-за недоработок фермеры теперь рискуют остаться без субсидий.

ЧИНГИЗ ЖИЛКИБАЕВ, эксперт Палаты предпринимателей СКО:

— 18 апреля 2023 года в СКО начался приём заявок на субсидирование удобрений. Однако, подать заявку на субсидирование селитры и аммофоса ФХ «Кызылжарское» не смогло, так как не отображаются земельные участки в заявке. Обратившись в поддержку «gosagro.kz», специалист поддержки портала пояснила, что если земли на ИИН, а организация на БИН, то технически подавать заявки на субсидии невозможно.

Интересно, что земли ФХ по закону регистрируются на ИИН руководителя. Так было и на строй платформе. Почему сейчас вдруг перешли на БИН? Разработчики говорят, что такое было техническое задание. А в Акжарском районе ТОО «Талшик Астык Агро» столкнулось с тем, что в программе не оцифрованы их земельные участки. Информацию платформа взяла от «Гарыш Сапары», которые недавно заявили, что не являются операторами новой платформы. И при всех этих вопросах и проблемах аграрии заявляют, что им некуда обратиться. Служба поддержки одна на всю страну и добиться там ответа очень сложно. Эксперты сейчас готовят обращение и рекомендации в минсельхоз.



Айгерим Хамзина

