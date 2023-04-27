От старших к младшим и наоборот: областной семинар работников сферы образования прошёл в Петропавловске

Преемственность поколений, перенятие опыта старших и новшества от молодых. Во Дворце школьников состоялся семинар среди учителей области, где обсудили актуальные проблемы в сфере образования. По словам молодого педагога Куандыка Жолтайулы, такие собрания бесценны для новых кадров.

КУАНДЫК ЖОЛТАЙУЛЫ, руководитель объединения молодых учителей «Жаңа қадам»:

— У нашего объединения на этот год много планов. Летом мы хотим провести областной слёт молодых учителей. Такой мы проводили в прошлом году, и прошел он, надо сказать, успешно. Также скоро проведем дебаты среди педагогов. Это творческое развитие, объединяющее молодых творческих учителей каждого села и города.

Наталья Мальцева посвятила 45 лет своей жизни сфере образования. Работала педагогом, затем директором школы. За плечами имеет колоссальный багаж опыта и знаний, которыми сегодня будет делиться с молодым поколением.

НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, заместитель председателя ОО «Ветераны за качество образования»:

— Я вот лично хочу заострить внимание вот на чем. Во-первых, на работе с одаренными детьми. Я думаю, что площадка методической службы вполне достойная, которая организует работу с олимпийским резервом, с привлечением учёных высокого уровня по работе с этими детьми. Второй вопрос, который я хотела бы затронуть, это работа с детьми, которые требуют другого подхода, чем дает общеобразовательная школа.

В семинаре принимают участие 11 ветеранов сферы образования и 9 молодых педагогов. Каждый выступает со своим докладом, предлагает новые идеи.

РОЗА САРКЕН, директор центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Цель этой встречи — обмен опытом, связь поколений. Потому что сегодня будут и ассоциации молодых педагогов выступать, рассказывать о своих результатах и планах. Мы сегодня поднимаем и вопросы менеджмента в образовании,потому что много вопросов есть. Мы создали в этом году центр лидерства, есть свой председатель ассоциации директоров.

Такие семинары планируют проводить на постоянной основе и привлекать как можно больше специалистов.



Диана Салихова